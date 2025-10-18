CSN oferece bolsas de até 90% para filhos de seus trabalhadores

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está oferecendo bolsas de estudo na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), instituição de ensino do Grupo CSN, para dependentes de colaboradores das unidades de Volta Redonda e Porto Real.

Os descontos são de 90% para estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, com mensalidade reduzida para R$ 127,90. Para o Ensino Médio, o benefício é destinado aos ingressantes da 1ª série, com bolsas de até 90%, de acordo com a faixa salarial do colaborador.

Neste ano, serão oferecidas 77 bolsas para o Ensino Fundamental II, com início das aulas previsto para fevereiro de 2026. As inscrições seguem abertas até 5 de novembro e devem ser realizadas diretamente com o RH das unidades.

Para 2026, a ETPC traz novidades em sua grade curricular, como a implantação do Programa Bilíngue, que amplia a carga horária de ensino da língua inglesa para o Ensino Fundamental II.

“Para o próximo ano, teremos o Programa Bilíngue em inglês, reforçando a comunicação e a interconexão cultural e internacional nas etapas de formação dos jovens”, destaca Joaquim Lopes, diretor da ETPC.

Com 81 anos de história em Volta Redonda, a ETPC tem contribuído para a formação de milhares de jovens que constroem trajetórias marcadas por conquistas profissionais e acadêmicas. Ao longo das décadas, a escola vem se reinventando, acompanhando as transformações da sociedade e do mercado de trabalho.

Essa tradição também se reflete dentro da própria Usina Presidente Vargas, onde 40% dos gerentes são ex-alunos da ETPC.

“A ETPC é uma escola que formou diversas gerações da cidade e da região. Seguiremos sendo um espaço de inovação, onde os jovens possam sonhar, aprender e transformar o próprio futuro por meio da educação técnica”, reforça Joaquim Lopes.

Para o próximo ano letivo, a escola pretende fortalecer ainda mais a formação técnica, com foco em empregabilidade e continuidade acadêmica.

“O Ensino Médio com Técnico em Programação de Jogos Digitais trará aos estudantes conhecimentos em desenvolvimento de software, linguagens de programação e criação de jogos”, explica o diretor.

Além das bolsas exclusivas para dependentes de colaboradores, a ETPC também oferece oportunidades ao público geral, com descontos de 50% e 100% para o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Médio com Técnico.

As inscrições para o público externo podem ser feitas até 3 de novembro, pelo site da ETPC. A prova para todos os inscritos nos dois processos ocorre no dia 8 de novembro, das 9h às 12h, na ETPC (Rua Sessenta e Dois, nº 90, Bairro Sessenta – Volta Redonda).



Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria da ETPC pelo telefone (24) 3340-5412.