Park Sul, maior shopping da região, completa 7 anos com direito a ação promocional

O Shopping Park Sul, em Volta Redonda, está completando 7 anos. O empreendimento, inaugurado em outubro de 2018, é símbolo do recente desenvolvimento da cidade de Volta Redonda e recebe visitantes de todo o Sul Fluminense além de cidadãos de cidades como Queimados-RJ e Bananal-SP.

Nesta terça-feira (21), em comemoração ao seu aniversário, o Park Sul fará uma ação inédita: todas as sessões de cinema serão gratuitas para clientes cadastrados no Clube+, o programa de benefícios do shopping.

Recentemente o empreendimento inaugurou sua expansão, com 2 novos corredores e 380 novas vagas de estacionamento, agora no subsolo, com acesso direto ao shopping. Mais vagas serão entregues ao público em breve.

Com mais espaço para os clientes e mais mais opções para os consumidores, o shopping aumenta sua atratividade. Nos novos corredores, já estão funcionando as lojas Coco Bambu, Colcci, Calebito, Maria Emília, Havanna, M1Mabis, Maria Bia, Espaço Facial e Dular Decor. Até o fim de novembro muitas outras ainda serão inauguradas, como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Arezzo, Anacapri, Unidas, Day Câmbio e First Class.

“Não poderia haver melhor momento para comemorarmos. Mais lojas, mais público e mais vendas para o empreendimento, que já se firmou como o shopping da região. A cada semana uma nova loja inaugura e a cada semana informamos uma nova marca chegando ao Park Sul. Em breve divulgaremos mais”, disse Alfredo Zanotta, superintendente do shopping.

Além das mais de 140 operações abertas, que fazem do Shopping Park Sul o maior de todo o Sul Fluminense, o empreendimento conta ainda com um Parque de Diversões itinerante, que fica no estacionamento até o dia 23 de novembro.

O Park Sul está situado à Rod.Metalúrgicos, 1.189 – São Geraldo, Volta Redonda-RJ