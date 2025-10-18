Polícia Civil prende traficante de drogas em Angra dos Reis

Por
FOLHA DO ACO
-

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, na quinta-feira (dia 16), um traficante de drogas. Ele foi capturado em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Em diligências pela região, os agentes foram até a localidade conhecida como “Casinhas do Bracuí”, quando visualizaram um homem com casaco, portando um rádio comunicador. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito arremessou o equipamento ao chão e tentou fugir, mas foi alcançado dentro da própria comunidade.

Durante a abordagem, ele confessou atuar como “radinho”, função exercida pelo responsável por alertar os demais traficantes sobre a chegada das forças de segurança. Ele revelou ainda, que recebia a quantia de R$ 100 e justificou que fazia parte do tráfico para sustentar o vício em entorpecentes.

Após consulta ao sistema ficou constatado ainda que o traficante possui três anotações criminais. O rádio comunicador utilizado na atividade criminosa foi apreendido e o criminoso foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.