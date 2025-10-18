Polícia Civil prende traficante de drogas em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, na quinta-feira (dia 16), um traficante de drogas. Ele foi capturado em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Em diligências pela região, os agentes foram até a localidade conhecida como “Casinhas do Bracuí”, quando visualizaram um homem com casaco, portando um rádio comunicador. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito arremessou o equipamento ao chão e tentou fugir, mas foi alcançado dentro da própria comunidade.

Durante a abordagem, ele confessou atuar como “radinho”, função exercida pelo responsável por alertar os demais traficantes sobre a chegada das forças de segurança. Ele revelou ainda, que recebia a quantia de R$ 100 e justificou que fazia parte do tráfico para sustentar o vício em entorpecentes.

Após consulta ao sistema ficou constatado ainda que o traficante possui três anotações criminais. O rádio comunicador utilizado na atividade criminosa foi apreendido e o criminoso foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.