Dia do Comerciário: Leo Santos destaca a força e o valor de quem faz o comércio acontecer todos os dias

Nesta segunda-feira, 20 de outubro, é celebrado o Dia do Comerciário. O empresário Leo Santos, que também é diretor financeiro da CDL Barra Mansa (Câmara de Dirigentes Lojistas), faz um reconhecimento especial aos profissionais do setor, ressaltando a importância da sua atuação para o crescimento da economia local, tanto no que se refere aos empregos diretos quanto na cadeia de serviços que mantém a cidade funcionando.

Segundo ele, o comércio e o setor de serviços representam mais da metade dos empregos formais do município, cerca de 53% da força de trabalho local. “O comerciário não é apenas uma peça do sistema — ele é o próprio sistema. Cada venda, cada atendimento, cada sorriso no balcão impactam famílias, lojas e comunidades inteiras”, destaca Leo Santos.

De acordo com dados do CAGED – julho/2025 ( Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o comércio segue como um dos pilares da economia fluminense, com 2.404 novos postos de trabalho gerados, seguido pela Indústria (1.558), Serviços (1.444), Construção (675) e Agropecuária (38).

Fim de ano: tempo de oportunidades e novas chances

Com a chegada do último trimestre, o comércio se prepara para o período mais aquecido do ano. Em todo o Brasil, o setor deve abrir cerca de 118 mil vagas — entre temporárias, efetivas e terceirizadas, representando um crescimento de 7% em relação a 2024.

Metade das empresas pretende efetivar parte desses temporários, o que reforça o potencial das datas festivas para quem busca uma chance de ingressar no mercado de trabalho.

-As vagas temporárias são uma porta aberta. O comerciário que se dedica, que conhece produto, atendimento e tecnologia, tem chance real de deixar sua marca e conquistar um espaço fixo – ressalta Leo.

QUALIFICAÇÃO – O comércio mudou – e com ele, o perfil do profissional também. Hoje, é preciso estar preparado para atender em diferentes canais, compreender o cliente e acompanhar as transformações do mercado.

Leo Santos lembra que atendimento presencial e digital caminham juntos, e que é essencial dominar o básico das tecnologias de loja, como sistemas de caixa, controle de estoque e vendas on-line. “O cliente de hoje é exigente, compara preços, busca informação. Quem trabalha no comércio precisa responder com simpatia, agilidade e conhecimento. Estar disposto a aprender faz toda a diferença”, reforça.

Foto: Divulgação