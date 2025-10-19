Morre em Barra Mansa, aos 93 anos, Vilma Marins Campos

Morreu na manhã deste domingo (dia 19), aos 93 anos, a presidente da Creche Menino Jesus, Vilma Marins Campos. Ela nasceu em Lavras-MG, no dia 27 de novembro de 1931. Filha de Oscar da Silva Marins e Aspásia Consani Marins, foi casada com o advogado Gabriel Altino Campos. Mudou-se para Barra Mansa em 1950, formou-se em contabilidade e trabalhou nos bancos Ribeiro Junqueira S.A e Comércio e Indústria.

Sempre teve vocação altruística, dedicando-se como voluntária na escola do Centro Espírita Allan Kardec, em Lavras. No período de 1965 a 1968, já em Barra Mansa, foi tesoureira da Casa da Amizade do Rotary Clube e uma das colaboradoras pela construção da sede do Asilo da Mendicidade. Em 1976, ingressou na ‘Sociedade Senhoras Operárias do Amparo’, exercendo vários cargos na diretoria. No período de 1978 a 1980 foi tesoureira da antiga ‘Caixa Escolar do Grupo Barão de Aiuruoca’.

Mas foi em 1977 que ela tomou a decisão que marcou sua vida. Ao lado de um grupo de senhoras, foi uma das fundadoras da Creche Menino Jesus, instituição que funciona até hoje na Rua Ari Fontenelle, na Estamparia, atendendo 135 crianças de quatro meses até três anos e 11 meses. Tornou-se presidente em junho de 2002, cargo que assumiu até os dias atuais. Sua última visita ao local foi no dia 04 de setembro, onde recebeu o carinho das crianças, funcionários e diretoria. A creche foi o local mais especial de sua vida.

Em 1992, foi agraciada com duas comendas: Título de Cidadã Barra-mansense e a Medalha do Mérito Barão de Aiuruoca.

Vilma, que completaria 94 anos no próximo mês, deixa duas filhas: Dulce Miriam e Isaura; cinco netos: Larissa, Diego, Rodrigo, Eric e Isis; e quatro bisnetos: Enzo, Eduardo, Bruno e Alice.

Foto: Divulgação