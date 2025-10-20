Colégio Nossa Senhora do Amparo conquista certificações nacionais na Robótica 2025, em Vitória (ES)

A equipe Star Makers, do Colégio Nossa Senhora do Amparo, de Barra Mansa, foi destaque na Robótica 2025, maior evento de robótica e inteligência artificial da América Latina, realizado entre os dias 13 e 19 de outubro, em Vitória (ES). O encontro reuniu equipes de todo o Brasil em competições e mostras de projetos que apresentaram soluções tecnológicas inovadoras.

O colégio participou da Mostra Nacional de Robótica (MNR), representando com excelência a cidade de Barra Mansa e o estado do Rio de Janeiro. Nesta edição da mostra, foram inscritos 610 projetos de todo o país, sendo que quase metade foi aprovada para apresentação. A equipe Star Makers alcançou um feito notável ao ter 100% dos seus trabalhos aprovados para participar do evento: oito no total. Desses, cinco projetos foram apresentados presencialmente nos dias 17 e 18 de outubro, enquanto os outros três participarão da mostra virtual, que ocorrerá em novembro.

A equipe retornou da capital capixaba com três certificações de Mérito Nacional, entre as 63 concedidas aos melhores projetos do país. O grupo já havia conquistado, anteriormente, um certificado de Mérito Estadual. Durante a cerimônia de encerramento do evento, os oito alunos presentes receberam medalhas da MNR, e os cinco projetos apresentados serão incluídos nos anais oficiais da Mostra Nacional de Robótica, tornando-se parte permanente do acervo científico do evento. Os artigos produzidos pelos estudantes poderão servir de base para pesquisas futuras no Brasil e no exterior.

Os projetos desenvolvidos pelos alunos da Star Makers se destacaram por propor soluções práticas para desafios reais da sociedade, unindo tecnologia, sustentabilidade e compromisso social. Entre os projetos apresentados, estiveram: o medidor de água de rios, um protótipo criado para auxiliar no monitoramento de enchentes e inundações; a Folha MQ-2 no Combate de Incêndios, um equipamento voltado à prevenção e detecção de incêndios florestais, com foco na preservação da fauna; e o umidificador automatizado para prevenção da poluição, um sistema de controle de qualidade de ar e resolução de problemas respiratórios causados pela poluição.

O professor de Robótica da escola, Frederico Pitassi de Paula, destacou o impacto educacional e social dos resultados obtidos pelos alunos. “São projetos de extrema relevância para situações reais da nossa região. Ver alunos tão jovens se preocupando com o planeta e o meio em que vivem é o reflexo de uma educação tecnológica de qualidade. Houve muita pesquisa, entrevistas e, acima de tudo, diálogo para chegar aos protótipos, que foram evoluindo ao longo do ano. Esses certificados coroam o excelente trabalho coletivo realizado por toda a comunidade escolar, famílias e equipe”, disse o professor.

Com mais essa conquista, o Colégio Nossa Senhora do Amparo consolida seu protagonismo na educação tecnológica e reafirma o compromisso de formar alunos criativos, éticos e preparados para transformar o mundo por meio da ciência e da inovação.

Fotos: Divulgação