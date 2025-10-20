Crimes contra o patrimônio caem no Rio e apreensão de fuzis atinge recorde histórico

Os crimes contra o patrimônio registraram queda em todo o Estado do Rio de Janeiro no mês de setembro. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o número de roubos de carga caiu 46% no período – foram 182 casos em 2025, contra 339 no mesmo mês de 2024, o menor índice para setembro desde 2023. Os roubos de veículos também apresentaram queda significativa: 1.801 ocorrências neste ano, uma redução de 42% em relação às 3.094 registradas no ano passado. A mesma tendência foi observada nos roubos de rua, que caíram 14%, com 4.448 vítimas em 2025, frente a 5.189 no ano anterior. No acumulado do ano, os dados também são positivos: entre janeiro e setembro, os roubos de veículos recuaram 19%, passando de 21.243 em 2024 para 17.144 em 2025.

“Os crimes contra o patrimônio impactam diretamente na sensação de segurança da população. O trabalho conjunto da Polícia Civil, da Polícia Militar e do ISP tem permitido decisões baseadas em dados e ações mais precisas. Nosso foco é reduzir os crimes e aumentar a produtividade policial. Vamos continuar trabalhando e investindo cada vez mais para isso”, disse o governador Claudio Castro.

Pela primeira vez, desde o início da série histórica iniciada em 2007, as polícias Civil e Militar apreenderam 593 fuzis em nove meses. Ou seja, por dia, foram retirados dois fuzis das mãos dos criminosos. Ainda na produtividade policial, outros indicadores registraram bons resultados este ano: foram 12.898 veículos recuperados; 31.691 prisões em flagrante; 19.114 drogas apreendidas e 4.591 armas tiradas de circulação.

As mortes por intervenção de agente do Estado registraram uma redução de 7%, passando de 558 casos em 2024 para 519 em 2025. Seguindo essa tendência de diminuição dos principais indicadores de violência, o número de vítimas de latrocínio também caiu: foram 52 casos no período analisado, 13 a menos do que no ano anterior, o que representa uma redução de 20%.

“Os resultados positivos são frutos de um planejamento baseado em evidências, integração e ações estratégicas. As reduções nos crimes contra o patrimônio e o aumento da produtividade policial reforçam o compromisso das forças de segurança com a sociedade”, afirmou Marcela Ortiz, diretora-presidente do ISP.

Resumo dos indicadores:

– Roubo de carga: 182 registros em setembro de 2025, redução de 46% em relação ao mesmo período de 2024, que teve 339 casos.

– Roubo de rua: 4.448 vítimas em setembro de 2025, redução de 14% em comparação a setembro de 2024, que teve 5.189 casos.

– Roubo de veículo: 1.801 registros em setembro de 2025, queda de 42% frente às 3.094 ocorrências de setembro de 2024.

– Apreensão de fuzis: 593 fuzis apreendidos no acumulado de 2025, aumento de 2,8% em relação a setembro de 2024, que registrou 577 apreensões. Este é o maior acumulado desde o início da série histórica, em 2007.

– Apreensão de drogas: 19.114 apreensões em nove meses em 2025, crescimento de 3,9% em comparação ao mesmo período de 2024, que teve 18.391 registros.

– Apreensão de armas: 4.591 apreensões em nove meses em 2025, média de 17 armas apreendidas por dia.

– Prisão em flagrante: 31.691 prisões em nove meses em 2025, média de 70 pessoas presas por dia.

– Recuperação de veículos: 12.898 veículos recuperados em nove meses em 2025, média de 47 recuperações por dia.

– Latrocínio: 52 vítimas no acumulado de 2025, 20% a menos que em 2024, quando foram registradas 65 vítimas.

– Mortes por Intervenção de Agente do Estado: 519 mortes em setembro de 2025, queda de 7% em relação a setembro de 2024, que registrou 558 vítimas.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registros de Ocorrência (RO) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o mês de setembro. Acesse aqui os dados completos: https://www.rj.gov.br/isp/

Foto: Divulgação