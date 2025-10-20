Operação em Volta Redonda flagra 15 condutores sem CNH e remove 14 motocicletas irregulares das ruas

A primeira semana da operação conjunta de trânsito entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes da “Operação Segurança Presente” terminou com 15 condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) flagrados e 14 motocicletas removidas das ruas por irregularidades. A ação integra a campanha “Escolha viver, respeite as leis de trânsito”, da Prefeitura de Volta Redonda, que visa coibir ilegalidades e diminuir o número de acidentes com motos no município.

As equipes atuaram em pontos estratégicos de toda a cidade, realizando 356 abordagens em circulação – ação diferente da blitz, que fiscaliza com desvio ou bloqueio na via. De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, as operações seguirão pelos próximos dias e a intenção é reforçar o respeito às leis de trânsito, garantindo mais segurança para motoristas, motociclistas e pedestres.

“O nosso objetivo é salvar vidas. Muitas pessoas acham que saber dirigir é colocar um veículo em movimento, mas não é só isso, mas principalmente: conhecer e respeitar as regras de trânsito, valorizando a sua vida e a do outro. Um inabilitado, por exemplo, não sabe o que é um triângulo invertido, que é o sinal de ‘dê a preferência’. Desconhecendo essa sinalização, o condutor se coloca em um grande risco e também outras pessoas, podendo morrer ou causar a morte de terceiros. Vamos seguir atuando para garantir mais segurança no trânsito, bem como coibir práticas ilegais que colocam em risco a vida da população e a ordem pública”, enfatizou Coronel Henrique.

Ações para reduzir acidentes de trânsito

Um levantamento recente do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, revelou um dado preocupante: o número de acidentes envolvendo motociclistas aumentou 62% em setembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram 161 registros neste ano, contra 99 em 2024. No total acumulado de janeiro a setembro, 865 acidentes com motos foram registrados em 2025, diante de 713 no mesmo período de 2024.

É importante ressaltar que o HSJB é referência em traumatologia e o principal destino de motociclistas acidentados na região. Equipes de resgate e unidades de saúde encaminham as vítimas para a instituição devido à sua estrutura especializada.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Semop, vem reforçando suas ações de prevenção e conscientização no trânsito, com foco na redução de acidentes e na preservação de vidas.

Entre as principais iniciativas estão o uso de tecnologia, com mais de duas mil câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública); a fiscalização constante, com patrulhamentos e ações educativas; e a participação da sociedade, por meio de denúncias de irregularidades.

A administração municipal também investe em capacitação gratuita de motociclistas através do curso “Pilotagem Segura e Cidadã”, que oferece técnicas preventivas e de direção defensiva a habilitados. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 3511-3778, de segunda a sexta-feira, ou aos finais de semana (24) 99288-5500.

Outro destaque é o projeto “Piloto Cidadão”, que oferece noções de segurança no trânsito a adolescentes de 14 a 17 anos, com o atrativo do kart; e o programa “Minicidade do Trânsito”, que proporciona experiências práticas a crianças e jovens sobre comportamento seguro nas vias, utilizando um espaço que reproduz um ambiente urbano com ruas, cruzamentos, semáforos e sinalização.

Fotos: Divulgação/Semop.