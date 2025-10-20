Oportunidade: Sine de Barra do Piraí divulga novas vagas para contratação imediata

Por
FOLHA DO ACO
-

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra do Piraí, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, inicia a semana de 20 a 24 de outubro de 2025 com diversas vagas de emprego abertas para contratação imediata no município.

As oportunidades abrangem setores como alimentação, serviços e comércio. Estão disponíveis vagas para Operador de Caixa, Atendente, Auxiliar de Cozinha, Garçom, Cozinheiro (Restaurante), Cozinheiro (Hotel Fazenda) e Gerente Comercial.

Além das vagas semanais, há oportunidades temporárias para o final de ano, incluindo sete vagas para Vendedor, três vagas para Operador de Caixa, quatro vagas para Estoquista e uma vaga para Fiscal de Loja. O destaque é que para algumas dessas vagas às empresas contratantes aceitam candidatos em seu primeiro emprego.

Os interessados devem comparecer ao posto do Sine, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 14h, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência e Currículo. O endereço é Travessa Assumpção, nº 45, Centro, ao lado da Prefeitura.

O Sine também realizará um Processo Seletivo nesta quarta-feira (22), a partir das 08h30, para preencher vagas de Auxiliar de Linha de Produção e Operador de Carga e Descarga.

A distribuição de senhas será feita até às 09h. É obrigatório apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência, Currículo e caneta. O processo seletivo será realizado no Royal Esporte Clube.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Tadeu Oliveira, ressaltou que “o Sine é um excelente meio de ingresso e reingresso no mercado de trabalho. Todas as semanas liberamos, aos domingos, novas vagas para nosso município. Neste ano estamos avançando na geração de emprego. Cada vaga ocupada é uma excelente notícia para os desenvolvimento de Barra do Piraí”, disse Tadeu.

