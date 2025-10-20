Rodovia do Contorno: Mulher é baleada em tentativa de assalto durante a madrugada em VR

Uma mulher de 28 anos foi baleada no antebraço durante uma tentativa de assalto, ocorrida na madrugada de domingo (dia 19), em Volta Redonda. O fato ocorreu na bifurcação entre as Rodovias do Contorno e e Lúcio Meira (BR-393). Segundo informações preliminares, ela estava na garupa de uma motocicleta pilotada pelo namorado, de 31 anos, quando o casal foi surpreendido por um criminoso armado.

De acordo com a Polícia Militar, o casal seguia pela via em um trecho sem iluminação quando o homem armado apareceu repentinamente na pista e apontou a arma em direção ao condutor da moto. O motorista conseguiu desviar, mas o criminoso efetuou um disparo, atingindo a passageira.

Ferida, a vítima foi socorrida pelo próprio namorado e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho. Após receber os primeiros atendimentos, ela foi transferida para o Hospital São João Batista, onde permanece em observação.

A motocicleta, uma Honda CG 150, não chegou a ser levada. O motorista acompanhou os policiais até a 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado como tentativa de roubo e lesão corporal. Até o momento, o autor do disparo não foi localizado.

