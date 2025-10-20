Festa das Crianças anima o domingo no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda

O domingo (dia 19) foi de muita alegria e solidariedade no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. A tradicional Festa das Crianças, realizada na quadra de esportes do bairro, reuniu famílias inteiras em um dia de brincadeiras, música e distribuição de presentes. O evento, idealizado por Sidney de Souza, chegou à sua 14ª edição e contou com o apoio do deputado Munir Francisco, além de diversos parceiros locais.

Segundo Sidney, a festa é fruto do esforço coletivo e da união da comunidade. “Há 14 anos a gente faz essa festa. Organizamos um bingo e todo o dinheiro arrecadado é usado para realizar a comemoração das crianças, sempre no mês de outubro”, explicou.

Ele fez questão de agradecer o apoio de todos os envolvidos. “Primeiramente, agradeço a Deus e depois aos parceiros. Conto com o apoio do comércio do bairro e da região, do GAPC – o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, da Prefeitura, por meio das Secretarias de Assistência Social (SMAS), Esporte e Lazer (SMEL) e Secretaria de Ordem Pública (SEMOP), e também do 28º Batalhão da Polícia Militar. A Rádio Integração FM, onde eu trabalho, também sempre apoia a gente. Já são 14 anos, passa muito rápido”, destacou.

Sidney também ressaltou o caráter voluntário da festa, que é organizada com a colaboração de moradores do bairro. “As pessoas que estão aqui ajudando montaram tudo de graça, por amor. São voluntários que se unem pra me dar apoio, pra me dar força. Eles sabem o quanto a gente luta pra fazer essas festas. Muitos pais não têm condições de dar um presente pros filhos, então é gratificante ver a comunidade se mobilizando pra proporcionar esse momento de alegria”, afirmou.

A Festa das Crianças do Dom Bosco se consolidou como um dos eventos mais queridos do bairro, reforçando o espírito de solidariedade e união entre os moradores.