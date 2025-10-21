Acidente entre carro e trem deixa homem ferido em Paraíba do Sul

Um homem ficou ferido na tarde desta terça-feira (dia 21) em um acidente envolvendo um carro e um trem na Avenida Ayrton Senna, no Centro de Paraíba do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h23 e a vítima, que dirigia o carro, sofreu ferimentos moderados. Segundo os militares, o homem foi rapidamente atendido pelo SAMU e encaminhado para avaliação médica.

Testemunhas registraram o momento em que populares tentavam resgatar o motorista, que ficou preso às ferragens. O impacto danificou seriamente o veículo. A Prefeitura informou que a Defesa Civil e a Guarda Civil também estão no local acompanhando a ocorrência e prestando apoio.

A MRS Logística, responsável pela Malha Regional Sudeste da ferrovia, declarou que o carro avançou sobre a passagem em nível mesmo com a cancela acionada, desrespeitando a sinalização. A empresa reforçou que trens não conseguem frear rapidamente e alertou sobre os riscos de desrespeitar sinais e avisos sonoros.

Outro caso recente em Paraíba do Sul

Em agosto, outro caso envolvendo colisão de veículo com trem na mesma região chamou atenção das autoridades, reforçando a necessidade de atenção redobrada nas passagens de nível. Na ocasião, a colisão envolveu uma carreta e ocorreu na travessia da linha férrea entre a Avenida Ayrton Senna e a Rua Saturnino Braga. Com o impacto, a carreta foi arremessada contra a fachada de uma loja e causando grande tumulto. Felizmente, não houve feridos.

Foto: Reprodução