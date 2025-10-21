BM: Operação conjunta apreende aves mantidas em cativeiro no bairro Santa Clara

Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira (dia 21), em Barra Mansa, resultou na apreensão de diversas aves silvestres mantidas em cativeiro de forma irregular no bairro Santa Clara. A ação envolveu a Guarda Municipal Ambiental, a Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais e a Polícia Civil.

Durante a ação, os agentes também constataram a existência de uma rinha de galos no local, onde foram encontradas estruturas e materiais típicos utilizados nesse tipo de prática ilegal.

As aves foram resgatadas e ficarão sob cuidados dos órgãos competentes. Já os responsáveis pelo local foram conduzidos à delegacia para as providências cabíveis.

Essa ação integra os esforços conjuntos das forças de segurança no combate aos crimes ambientais e à crueldade contra animais – frisou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Rodrigo Viana.

Foto: Divulgação