Câmara Municipal de Volta Redonda avança na modernização do Regimento Interno

A Câmara Municipal de Volta Redonda registrou mais uma ação no processo de modernização administrativa e legislativa do município. Na segunda-feira (dia 20), em reunião realizada na Casa Legislativa, foi entregue à Comissão de vereadores o anteprojeto de Reforma e atualização do Regimento Interno.

A Comissão responsável pela análise e aperfeiçoamento do texto é composta pelos vereadores Sidney Dinho, Luciano Mineirinho e Rodrigo Furtado, que receberam o documento elaborado pela equipe técnica formada pelos servidores Patrícia Silva, Rita Catapreta, Lindomar Alcebíades e Giane Salvati e pela diretora-geral Daniele Caeres, com o apoio do procurador jurídico Alexandre Faria Thuler.

O novo Regimento Interno tem como objetivo modernizar e adequar as normas que regem o funcionamento do Legislativo municipal, refletindo as demandas contemporâneas e garantindo mais eficiência, transparência e agilidade nos processos legislativos. A proposta é atualizar procedimentos internos e fortalecer o papel da Câmara na elaboração de leis e na fiscalização dos atos do Executivo.

Após a conclusão da análise, a Comissão de vereadores elaborará o projeto definitivo, que será apresentado e apreciado em plenário, marcando uma nova etapa de organização e aprimoramento institucional.

O presidente da Câmara, vereador Edson Quinto, destacou a importância do trabalho coletivo que tem marcado a atual gestão.

“Para mim, é mais um momento de reconhecer o quanto nosso colegiado caminha na mesma direção. Sem o apoio e a dedicação dos servidores, nada disso seria possível. É muito trabalho que gera resultados significativos”, afirmou.