Operação Ignota: PF combate importação clandestina de remédios para emagrecer no Rio

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 21), a Operação Ignota para reprimir uma associação criminosa que atua na importação clandestina e receptação de medicamentos de procedência desconhecida, destinados a tratamentos para emagrecimento em clínicas médicas.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão em uma clínica médica e residências de investigados, localizadas nas cidades do Rio de Janeiro e São Gonçalo/RJ.

A investigação, que conta com o apoio da ANVISA, foi iniciada a partir do aumento expressivo de apreensões de remédios para emagrecimento na fiscalização aeroportuária, os quais são importados clandestinamente e desviados para comercialização em clínicas médicas. As apurações também tiveram como ponto de partida a prisão de um servidor da ANVISA que havia subtraído e desviado cerca de 100 canetas emagrecedoras previamente apreendidas.

A importação clandestina de fármacos do tipo representa um risco para a saúde pública, em razão da impossibilidade de verificação da real procedência dos medicamentos, além da ausência de procedimentos regulares de armazenamento e transporte.

Os investigados poderão responder pelos crimes de Importação e venda de medicamento de procedência ignorada, bem como receptação qualificada.

Foto: Divulgação