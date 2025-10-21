Com 20 anotações criminais, suspeito de furtar lixeiras públicas em BM é identificado

A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa realizou nesta terça-feira (21), uma ação que resultou na localização de um homem suspeito de furtar lixeiras da Praça Alberto Aldet, recém-inaugurada no bairro Ano Bom. O flagrante foi possível graças ao sistema de câmeras de monitoramento do município, que registrou o momento em que o suspeito praticou o furto em duas ocasiões distintas, nos últimos dias.

A partir das imagens, a equipe de monitoramento identificou o autor e a sua localização. O homem, de 57 anos, foi encontrado em sua residência, no bairro Vila Orlandélia, onde estava com duas lixeiras subtraídas do local. A ação foi conduzida pelo secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, e pelo comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), Paulo Sérgio Valente, com apoio de agentes da corporação.

“Estamos ampliando o sistema de videomonitoramento para garantir mais segurança à população e proteger os espaços públicos da nossa cidade. Atos como esse, que representam furto e dano ao patrimônio público, não serão tolerados. O cidadão precisa entender que esse tipo de atitude prejudica toda a coletividade, especialmente em locais que acabaram de ser revitalizados com recursos públicos. Estamos investindo em tecnologia e agradecemos também a colaboração da população em relatar casos como este”, destacou o secretário.



O suspeito foi conduzido para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. No local, foi constatado que ele já possuía 20 anotações criminais, sendo uma por homicídio.



A Guarda Municipal de Barra Mansa segue atenta e à disposição da população. Denúncias podem ser feitas pelo telefone: (24) 3028-9339.

Foto: Gabriel Borges