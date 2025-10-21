Homem é preso em flagrante após roubo a pedestre na Vila Santa Cecília, em VR

Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia prenderam, na manhã desta terça-feira (dia 21), um homem suspeito de roubar um pedestre no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A ação aconteceu por volta das 11h30, depois que os agentes receberam informações sobre o crime e iniciaram buscas com base nas características físicas e nas roupas do autor.

O suspeito foi localizado sentado na calçada de um supermercado da Rua 41-C, usando um casaco escuro com a inscrição “Interativo”. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma faca de cozinha com cabo azul, idêntica à usada no assalto, segundo a vítima.

O homem foi levado à delegacia, onde acabou reconhecido pela vítima como o autor do crime. O celular levado no roubo não foi localizado, mas com o suspeito havia diversos materiais elétricos, lâmpadas novas, um martelo e uma lanterna, que também foram apreendidos.

Após os procedimentos legais, ele foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação