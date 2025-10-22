Justiça absolve todos os réus do incêndio no Ninho do Urubu; entre as vítimas estava jovem de VR

A Justiça do Rio de Janeiro absolveu na terça-feira (dia 21) todos os réus do processo criminal sobre o incêndio que matou dez adolescentes atletas do Flamengo, em 2019, no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio. A decisão foi proferida pelo juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal, que considerou não haver provas suficientes para responsabilizar penalmente os acusados.

Entre as vítimas da tragédia estava Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, de 14 anos, natural de Volta Redonda. O jovem zagueiro atuava nas categorias de base do Flamengo havia três anos e completaria 15 anos dois dias após o incêndio. Arthur começou a carreira no Volta Redonda Futebol Clube, que lamentou sua morte e decretou luto oficial de três dias à época.

Os adolescentes dormiam em contêineres adaptados como alojamento quando o fogo começou, supostamente após um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. O incêndio se alastrou rapidamente por causa do material inflamável das estruturas.

Na decisão, o magistrado destacou que as perícias foram inconclusivas e que “não é possível estabelecer nexo causal seguro entre as condutas individuais e a ignição do incêndio”. O juiz também ressaltou que o local não tinha alvará de funcionamento emitido pela prefeitura do Rio.

Onze pessoas chegaram a responder pelos crimes de incêndio culposo com resultado de morte e lesão corporal grave, incluindo ex-dirigentes do clube e representantes de empresas terceirizadas. Sete foram absolvidas agora e outras quatro já haviam sido absolvidas anteriormente.

O caso, que chocou o país, completou seis anos em fevereiro e segue sendo lembrado por familiares das vítimas, torcedores e ex-atletas.

As vítimas fatais da tragédia no Ninho do Urubu:

– Athila Paixão, de 14 anos

– Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos

– Bernardo Pisetta, 14 anos

– Christian Esmério, 15 anos

– Gedson Santos, 14 anos

– Jorge Eduardo Santos, 15 anos

– Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos

– Rykelmo de Souza Vianna, 16 anos

– Samuel Thomas Rosa, 15 anos

– Vitor Isaías, 15 anos

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil