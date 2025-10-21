Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em condomínio do bairro Paraíso, em Barra Mansa

A Polícia Militar prendeu na noite da segunda-feira (dia 20), em Barra Mansa, um homem, de 23 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Paraíso.

Segundo informações do 28º BPM, os agentes receberam denúncias de moradores sobre a movimentação de tráfico nos fundos do condomínio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, conhecido como “Predinhos”. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir com uma mochila nas costas, mas foi alcançado e detido após cair de um barranco durante a perseguição.

Na mochila, os policiais encontraram diversas drogas, entre elas 119 gramas de cocaína, 376 gramas de maconha, 30 pedras de crack, dois gramas de haxixe, três comprimidos de ecstasy e 28 frascos de loló, além de R$ 84 em dinheiro.

A mulher de 41 anos, moradora do apartamento onde o suspeito tentou se esconder, também foi levada à 90ª DP (Barra Mansa), junto com o material apreendido. O homem acabou autuado por tráfico de drogas e invasão de domicílio.

Foto: Divulgação/Polícia Militar