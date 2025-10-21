Manhã de acidentes causa lentidão na Dutra em Piraí e Barra Mansa

Pelo menos dois acidentes ocorridos na manhã desta terça-feira (dia 21) provocaram lentidão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em trechos entre Piraí e Barra Mansa. O primeiro caso ocorreu por volta das 4h, no km 260,9, próximo à entrada de Arrozal, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos de carga se envolveram em uma colisão traseira na pista sentido Rio de Janeiro. Um dos motoristas ficou ferido levemente e foi encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Horas depois, pouco antes das 8h, um novo acidente complicou ainda mais o trânsito na região. Um engavetamento envolvendo ao menos quatro veículos aconteceu na altura do bairro Pombal, em Barra Mansa, no km 286,7 da pista sentido São Paulo. Segundo informações preliminares, o congestionamento foi causado por conta de obras na pista.

As equipes da PRF e da concessionária que administra a rodovia atuam nos dois trechos para normalizar o tráfego.

Mais informações serão divulgadas em breve.