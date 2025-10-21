Transporte irregular de crianças em motocicletas é alvo de operação em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está realizando operações de combate ao transporte irregular de crianças em motocicletas, em Volta Redonda. A ação, que conta com a atuação da Guarda Municipal, ocorre após uma série de denúncias – muitas delas acompanhadas de imagens – terem sido encaminhadas à Semop.

Os flagrantes mostram crianças pequenas sendo transportadas de forma irregular, especialmente nos horários de entrada e saída das escolas. Em alguns casos, os menores são vistos na frente, sobre o tanque de combustível; em outros, na garupa sem a idade mínima permitida por lei, e até mesmo sem o uso do capacete.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe o transporte de crianças menores de 10 anos em motocicletas. Além da idade, é necessário que o passageiro tenha condições físicas e psicológicas para se segurar com firmeza e manter os pés nos apoios da moto. O uso de capacete adequado, com viseira ou óculos de proteção, e roupas que minimizem o risco de lesões é obrigatório. O descumprimento da norma é considerado infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e suspensão do direito de dirigir.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que as forças de segurança têm intensificado as fiscalizações nas proximidades das escolas, com foco na orientação e, principalmente, na prevenção de acidentes.

“Todos os que foram flagrados foram identificados e serão devidamente responsabilizados. Pais e responsáveis, entendam: o maior patrimônio que vocês têm são seus filhos, e o nosso trabalho é preservar vidas. Confiem na Ordem Pública”, afirmou Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.