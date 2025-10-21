Festival Sabores do Vale do Café em Rio Claro terá shows de Biafra e Nico Rezende

Entre sexta-feira e sábado, dias 24 e 25, Rio Claro vai receber uma edição especial do Festival Sabores do Vale do Café, realizado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) em parceria com a Prefeitura de Rio Claro. Das 17 horas até a meia-noite, o festival terá uma programação variada na Praça Fagundes Varela, no Centro.

O evento, que já passou por Vassouras, Pinheiral, Rio das Flores, Conservatória e Ipiabas, celebra os cafés especiais, queijos artesanais e cachaças premiadas produzidos na região pelos integrantes do Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do Café.

Entre os destaques estão a participação dos produtores do APL, dos artesãos e artesãs da região e uma agenda musical de peso. Em Rio Claro, o público vai poder curtir os shows de Biafra e Nico Rezende, que se apresentam na sexta-feira, às 21h30min. Abrindo as apresentações, às 19h30min, a dupla Vitor e Igor sobe ao palco. Já a dupla conhecida da região, Julinho Marassi e Gutemberg, se apresenta após o show de Daniel Monnerat, no sábado, às 21h30min.

“O Sabores do Vale já se firmou como uma marca da nossa região. Além de abrir espaço para produtores locais, o evento também é importante por apresentar sempre atrações musicais de qualidade”, destacou o assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações de turismo no Vale do Café, Wanderson Farias.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, também ressaltou a importância do festival. “O objetivo de eventos como esse é levar cultura, lazer e desenvolvimento para o interior, promovendo as cidades e valorizando os produtos locais. E isso vem sendo cumprido com sucesso, por isso o Sabores do Vale continua crescendo e ganhando novas edições”, afirmou Tutuca.

Na última semana, uma reunião em Rio Claro definiu os últimos detalhes da programação. O encontro contou com a presença do deputado federal Áureo Ribeiro, de Wanderson Farias, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, Brindisi Biondi, e do prefeito Babton Biondi.

O prefeito destacou a expectativa positiva para o evento. “Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário Tutuca e a todos os envolvidos por apoiarem esse projeto e possibilitarem que Rio Claro receba o Sabores do Vale. Tenho certeza de que será um grande sucesso e um marco para o nosso município”, afirmou Babton Biondi.

O secretário Brindisi Biondi complementou, enfatizando o fortalecimento do turismo local. “O setor de eventos tem sido uma das prioridades da nossa gestão porque movimenta o turismo, aquece o comércio e valoriza os empreendedores locais. Neste ano, Rio Claro vive um dos calendários mais intensos dos últimos tempos”, concluiu o secretário.

Foto: Divulgação