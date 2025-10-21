Volta-redondense Marcelo Xavier deixa presidência da INB

O volta-redondense Marcelo Xavier de Castro não é mais o presidente da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), em Resende. Ele foi substituído interinamente por Tomás Albuquerque, que ocupava a Diretoria de Recursos Minerais da estatal.

Marcelo Xavier havia tomado posse em 4 de agosto e permaneceu pouco mais de dois meses no cargo.

A substituição foi determinada pelo governo federal após a derrota do governo Lula na votação da MP 1303, que ampliava a arrecadação federal. Segundo fontes, Marcelo havia sido indicado pelo deputado federal Hugo Leal, que teria votado contra o governo na ocasião.

Com informações do Jornal Aqui