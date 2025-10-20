Confusão em escola termina com atropelamento em Barra Mansa

Uma confusão na porta de uma escola municipal em Barra Mansa terminou com uma mulher atropelada na noite desta segunda-feira (dia 20). Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 21h30, quando uma mãe de aluno teria iniciado uma discussão e agredido uma funcionária da unidade.

Durante a confusão, a funcionária, abalada com a situação, tentou deixar o local de carro e acabou atingindo uma mulher que passava pela rua. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Barra Mansa.

Ainda de acordo com o registro policial, o pai da funcionária também relatou ter sido agredido durante o tumulto. Todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e, em seguida, à 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado.

As circunstâncias do atropelamento e das agressões serão investigadas pela Polícia Civil.