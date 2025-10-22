Cismepa troca operadora após falhas comprometerem comunicação do Samu

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa) informou que está realizando a migração da operadora de telefonia Oi para a Algar, após diversas tentativas frustradas de resolver instabilidades técnicas que vinham comprometendo a comunicação com a Central de Regulação de Urgências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o consórcio, as falhas recorrentes no sistema telefônico vinham prejudicando o funcionamento da central, responsável por receber chamadas e coordenar o envio de ambulâncias para atendimentos de urgência na região.

“Mesmo após inúmeras tratativas com a operadora Oi, não houve êxito na solução dos problemas. Por isso, estamos realizando a transição para uma nova operadora”, informou a direção do Cismepa.

Durante o período de migração e ajustes técnicos, o atendimento telefônico emergencial do Samu estará temporariamente disponível pelo número (24) 3512-4901.

O Cismepa reforçou que a mudança tem como objetivo garantir maior estabilidade e segurança nas comunicações, essenciais para o atendimento rápido e eficiente da população em situações de emergência.

