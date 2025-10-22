Égua em situação de abandono é resgatada no bairro Retiro

A equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda, com apoio de agentes da Patrulha de Proteção Animal e Ambiental da Guarda Municipal, resgatou, na tarde dessa terça-feira (21), uma égua em situação de abandono na Estrada da Fundação Beatriz Gama, no bairro Retiro.

A ação aconteceu após denúncias recebidas pela secretaria, informando que o animal estava caído e sem assistência. Ao chegar ao local, a equipe constatou que a égua, visivelmente debilitada e sem sinais de cuidados adequados, havia passado por um parto difícil, e o filhote, infelizmente, não resistiu.

Foram realizados os primeiros socorros ainda no local e a égua foi encaminhada para acompanhamento veterinário. Ela está sendo avaliada e receberá os cuidados necessários para a recuperação da saúde e do bem-estar.

A chefe de Fiscalização da SMPDA, Ana Andrade, destacou que a falta de prestação de socorro e o abandono de animais são crimes, previstos na legislação vigente, e podem resultar em multa e reclusão para os responsáveis.

O subsecretário da pasta, Vinícius Teixeira, reforçou que a secretaria seguirá acompanhando o caso até a completa recuperação do animal e destacou a importância da participação popular.

“Situações como essa reforçam o quanto é essencial que a população denuncie casos de abandono e maus-tratos. Só assim conseguimos agir a tempo e garantir que os animais tenham uma nova chance”, afirmou o subsecretário.

Foto: divulgação/SMPDA.