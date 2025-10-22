PM prende dois homens por tráfico e receptação em Barra Mansa

Dois homens, de 44 e 37 anos, foram presos na tarde de terça-feira (dia 21) durante uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Apóstolo Paulo, em Barra Mansa. Um jovem de 18 anos também foi levado à delegacia, mas acabou liberado após prestar depoimento.

A ação foi conduzida por equipes do Serviço Reservado e do GAT II do 28º Batalhão da PM. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes receberam informações de que suspeitos estariam comercializando drogas na Rua Arthur Chiesse.

Durante a abordagem, o homem de 44 anos foi flagrado realizando entregas e recebendo dinheiro. Com ele, os policiais encontraram R$ 60, anotações do tráfico e apontamentos sobre onde estariam escondidas as drogas. No local indicado, foram apreendidos 30 pinos de cocaína e seis trouxinhas de maconha.

Enquanto a equipe atuava no endereço, uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou. Na revista, foi constatado que o veículo era produto de roubo. O condutor, de 37 anos, foi preso por receptação.

No total, foram apreendidos também dois celulares e a motocicleta. Os detidos foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa). O primeiro foi autuado por tráfico de drogas e o segundo por receptação. O jovem de 18 anos foi ouvido como testemunha e liberado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar