Suspeito de agredir mulher dentro de carro é preso após denúncia via WhatsApp da Ordem Pública em VR

Um homem de 34 anos foi preso na terça-feira (21), por agressão a uma mulher, em Volta Redonda. A prisão dele ocorreu após uma denúncia ser encaminhada a grupos de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), relatando que uma mulher estaria sendo agredida dentro de um carro no bairro Vila Santa Cecília. A partir da denúncia, as câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) passaram a acompanhar a movimentação do suspeito, permitindo a rápida identificação e abordagem do Renault Kardian por policiais da Operação Segurança Presente.

Segundo informações dos policiais, o motorista chegou a tentar fugir da abordagem, mas foi interceptado. Durante a abordagem, a vítima, uma mulher de 47 anos, se encontrava chorando e relatou aos policiais ter sido agredida com vários socos e uma cotovelada no rosto. Alegando estar nervoso, o homem confirmou ter atingido a companheira com cotoveladas.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado separadamente à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como crime de lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, se enquadrando na Lei Maria da Penha, e o homem permaneceu preso.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da cooperação entre as forças de segurança e a população que foi fundamental para evitar uma situação de maior gravidade.

“A rapidez no atendimento foi primordial para que uma situação mais contundente pudesse ser evitada. Por meio desses canais de comunicação, o uso da tecnologia e o monitoramento por câmeras, conseguimos dar rápidas respostas à sociedade, como foi nesse caso. Parabéns a todos os envolvidos. É como eu digo: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’”, disse Coronel Henrique, frisando que esses grupos auxiliam diretamente no tempo de resposta das ocorrências, porém não substituem os canais de urgência e emergência.

“Os grupos de WhatsApp da Ordem Pública têm funcionado muito bem, trazendo proximidade e resgatando a confiança da população no trabalho das forças de segurança, mas não substituem o 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil”, frisou o secretário.

Foto: Divulgação/Semop.