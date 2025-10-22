Pinheiral reduz tempo médio de abertura de empresas e garante terceiro melhor desempenho regional

O município de Pinheiral alcançou a marca de terceiro melhor desempenho na região Sul Fluminense em agilidade para a abertura de novas empresas, um indicador crucial para o estímulo à economia local e a atração de investimentos. De acordo com o mais recente levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a cidade reduziu em quase 35% o tempo médio de formalização de negócios, saltando de 23 horas em janeiro para apenas 15 horas em setembro.

O resultado coloca Pinheiral na terceira posição entre os municípios do Sul Fluminense que mais reduziram o tempo médio de abertura de empresas no período analisado. A cidade demonstrou um avanço significativo, ficando atrás apenas de Valença, que fez o tempo cair de 20h para 1h, e Itatiaia, que saiu de 41h para 13h, um forte indicativo da melhora do ambiente de negócios local.

A melhora na performance é atribuída pela gestão municipal à implantação e otimização de ferramentas de desburocratização, como o sistema REGIN (Registro Integrado), que unifica processos e integra órgãos, reduzindo etapas e o tempo que o empreendedor gasta para formalizar sua empresa.

O Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, Mário Arthur, destacou que o planejamento é a chave para o resultado. “A agilidade não é um acaso, mas sim fruto de um esforço coordenado para desburocratizar e simplificar. Analisamos cada etapa do processo e otimizamos a integração com o sistema REGIN. Nossa meta é que o tempo de abertura continue caindo, refletindo o compromisso do prefeito Luciano Muniz em tornar Pinheiral um ambiente cada vez mais amigável para quem quer empreender, gerar emprego e renda”, avaliou.

Para o Secretário Municipal de Trabalho, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Miguel Barbosa, o dado do Sebrae é um atestado de confiança. “Quando um município consegue reduzir o tempo de abertura de empresa para 15 horas, ele envia um sinal claro para o mercado: ‘estamos abertos para negócios’. Isso diminui custos para o empreendedor, aumenta a confiança no poder público e, o mais importante, estimula o nascimento e o crescimento de micro e pequenas empresas, que são a espinha dorsal da nossa economia”, destacou o secretário.

O trabalho de simplificação de processos está alinhado com o plano de governo, que inclui a cobertura do lançamento do aplicativo “Pinheiral Digital”, projeto que visa digitalizar mais de 350 serviços municipais até 2028, seguindo a cultura de modernização e transparência na gestão pública.