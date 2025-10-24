Adolescente é apreendido com arma e drogas durante ação da PM em Volta Redonda

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de quinta-feira (dia 23) durante uma operação do 28º Batalhão da Polícia Militar no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. A ocorrência teve início após uma denúncia de que uma residência na Rua Independência estaria sendo usada para o tráfico de drogas.

De acordo com o registro policial, os agentes da P2 (Serviço Reservado da PM) chegaram ao endereço e observaram o jovem saindo da casa. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou se desfazer de algo que estava em seu bolso, mas foi abordado. Durante a revista, os PMs encontraram dois pinos de cocaína, R$ 75 em dinheiro e um celular.

Questionado, o rapaz admitiu que havia drogas e uma arma dentro do imóvel e autorizou a entrada da equipe. No interior da residência, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre .380 com numeração suprimida, 11 munições, 37 pinos de cocaína (71,9g), um saco de maconha (51,6g), uma munição de fuzil, uma balança de precisão, anotações sobre o tráfico e um carregador.

O material foi apreendido e levado, junto com o adolescente, para a 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado. Após análise do delegado, o jovem permaneceu apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Foto: Divulgação/Polícia Militar