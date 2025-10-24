Carro é atingido por trem e homem fica gravemente ferido em Paraíba do Sul; em Três Rios, populares evitam tragédia

Parece notícia repetida, mas não é. Um novo acidente envolvendo um carro e um trem deixou um homem gravemente ferido na manhã da quinta-feira (dia 24) em Paraíba do Sul. O caso aconteceu na travessia Santa Josefa, no bairro Liberdade, e é o segundo em menos de 48 horas na cidade.

Segundo informações, o motorista, de 50 anos, seguia com o carro pela passagem de nível quando o veículo apresentou problemas mecânicos, impedindo que ele concluísse a travessia sobre os trilhos. O trem acabou atingindo o automóvel em cheio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. O estado de saúde do motorista é considerado grave.

Em nota, a MRS Logística, concessionária responsável pela linha férrea, lamentou o ocorrido, mas destacou que o carro teria desrespeitado a sinalização existente no local.

Este é o segundo acidente do tipo registrado na cidade em menos de dois dias. Na última terça-feira, outro veículo foi atingido por um trem na Avenida Ayrton Senna, no Centro de Paraíba do Sul. Na ocasião, o motorista ficou preso às ferragens, mas foi socorrido com ferimentos moderados.

Populares evitam tragédia em Três Rios

A coragem e a rapidez de moradores e trabalhadores evitaram o que poderia ter sido uma tragédia na manhã de quinta-feira (dia 23), no Centro de Três Rios. Um carro apresentou problemas mecânicos e parou bem próximo à linha do trem, sob o viaduto da cidade.

De acordo com testemunhas, o motorista não conseguiu retirar o veículo a tempo, mas mototaxistas e comerciantes que estavam no local agiram rapidamente e conseguiram empurrar o carro para fora da via férrea. Momentos depois, o trem passou e chegou a reduzir a velocidade.

Graças à ação dos populares, ninguém ficou ferido. O trem também parou por alguns instantes e a situação foi controlada em seguida.

O episódio aconteceu no mesmo dia em que outro acidente envolvendo um trem deixou um homem gravemente ferido em Paraíba do Sul, cidade vizinha — o segundo caso do tipo em menos de 48 horas na região.

