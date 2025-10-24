Alerta: Golpistas criam sites falsos da Light para aplicar golpes com boletos de energia

Clientes da Light devem redobrar a atenção. A concessionária de energia alerta que golpistas estão criando sites falsos e mensagens fraudulentas para enganar consumidores. As páginas clonadas simulam a Agência Virtual da empresa e induzem o cliente a inserir dados pessoais, como CPF, para gerar boletos falsos de contas de luz. O dinheiro pago, no entanto, vai direto para os criminosos – e não para a Light.

Segundo a companhia, os boletos emitidos nesses sites não são nominais e o beneficiário não é “Light Serviços de Eletricidade S.A.”, nome correto que deve constar em qualquer cobrança verdadeira da empresa. A Light afirma que monitora constantemente tentativas de fraude e denuncia os casos às autoridades competentes.

Como se proteger

A orientação da empresa é que o consumidor confirme sempre o nome do beneficiário antes de efetuar o pagamento e verifique o endereço do site acessado. A Agência Virtual oficial tem o domínio agenciavirtual.light.com.br e apresenta o cadeado de segurança no início da URL.

Quem cair nesse tipo de golpe deve procurar o banco para contestar o pagamento e registrar um boletim de ocorrência.

Canais oficiais da Light

Agência Virtual: agenciavirtual.light.com.br

agenciavirtual.light.com.br WhatsApp: (21) 99981-6059

(21) 99981-6059 Aplicativo: Light Clientes (disponível na Apple Store e Google Play)

Light Clientes (disponível na Apple Store e Google Play) Call Center: 0800-021-0196

0800-021-0196 Facebook: @lightclientes

Foto: Reprodução