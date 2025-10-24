Deslocamento de carga especial pela Serra das Araras será neste domingo (26)

A carga especial de mais de 800 toneladas que segue pela Via Dutra com destino ao Porto de Itaguaí realizará uma nova movimentação neste domingo (dia 26), com passagem pela Serra das Araras. A operação exigirá alterações no tráfego para garantir a segurança dos usuários.

A RioSP, uma empresa Motiva, em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a empresa responsável pelo transporte, acompanhará todo o deslocamento do conjunto transportador e fará o bloqueio total da pista de subida (sentido São Paulo), a partir das 23h do domingo (dia 26) até as 7h da segunda-feira (dia 27).

O conjunto transportador, que está estacionado em local seguro no km 239, em Piraí, seguirá pela Serra das Araras — pela pista de subida — até o km 221, em Paracambi, onde fará uma nova parada.

Confira a previsão de deslocamento:

Domingo (26)

• 8h: Início dos serviços preparatórios para a passagem da carga, com possíveis interdições parciais na pista de subida (sentido São Paulo).

• 22h: Início do deslocamento da carga, do km 239 ao km 233.

• 23h: Fechamento total da pista de subida (sentido São Paulo), no km 223,5 sul, em frente à balança de Paracambi.

Segunda-feira (27)

• 7h: Término do deslocamento e previsão de liberação total do tráfego.

Orientações aos motoristas

A RioSP reforça seu compromisso com a segurança e orienta os motoristas a programarem sua viagem com antecedência. Durante o fechamento da pista de subida — das 23h de domingo às 5h de segunda-feira — todo o trecho estará devidamente sinalizado. Equipes de Operações da concessionária e da PRF estarão no local para orientar o tráfego.

Os motoristas que passarem pela região no sentido Rio de Janeiro devem redobrar a atenção à sinalização e respeitar os limites de velocidade. As datas e horários poderão sofrer alterações em função de ajustes operacionais dos envolvidos na operação ou por condições meteorológicas.

Foto: Divulgação