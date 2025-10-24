Auê Clube realiza baile Halloween e promete ser o maior open bar da região

O clima de mistério e diversão vai tomar conta de Volta Redonda neste sábado (dia 25). O tradicional Auê Clube, casa noturna LGBT+ mais antiga do Sul Fluminense, se prepara para realizar mais uma edição do seu icônico Halloween, evento que já faz parte do calendário regional e promete ser o maior e melhor open bar do ano, segundo a direção da casa noturna. “O evento já é aguardado por todos anualmente. E neste ano a festa mantém o clima de mistério, acompanhado de uma explosão de sabores em um mega open bar com mais de 40 opções de bebidas liberadas”.

Durante seis horas de festa, os participantes vão viver uma experiência imersiva, com open bar liberado, oferecendo mais de 40 opções de bebidas. Entre as marcas disponíveis, estão Heineken, Budweiser, Amstel, Brahma, Skol e Itaipava, além de vodkas, gins, tequilas e drinks variados preparados especialmente para a noite.

O público que entrar no clima e comparecer fantasiado poderá participar do concurso de fantasias, com prêmios especiais para os destaques da noite.

Serviço:

📅 Data: 25 de outubro

⏰ Abertura: 23h

📍 Local: Auê Clube – Rua São João, 213 – Volta Redonda

🔞 Classificação: 18 anos

🎟 Ingressos e informações: @aueclube