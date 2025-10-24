Programa da rede pública de Volta Redonda é referência para Instituto Angolano de Controle de Câncer

O sucesso do programa “Prevenir” de rastreio organizado do câncer, desenvolvido pela Linha de Atenção Oncológica (LAO) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, será referência para a implementação de iniciativa parecida em Angola, no continente africano. A médica-oncologista Luciana Francisco Netto, que coordena o programa, viaja neste sábado, dia 25, para Luanda, capital do país africano, a convite do Instituto Angolano de Controle de Câncer.

“A Liz Almeida, que é a madrinha do ‘Prevenir’ pelo apoio na implementação do programa, foi a Angola em 2023 e fez esse contato com o Dr. Fernando Miguel, que é o médico responsável pelo instituto. A partir daí, e por conta dos resultados positivos que conquistamos em Volta Redonda, ele nos convidou para ajudarmos a pensar um projeto para rastreio do câncer de colo de útero em Angola, pois eles ainda não têm um instituído”, explicou Luciana, citando a médica da área de epidemiologia, Liz Maria de Almeida, do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), e que atuou por mais de duas décadas no Inca (Instituto Nacional de Câncer).

Na programação em Luanda está prevista visita para conhecer o instituto – unidade da rede pública de Saúde do país africano –, diálogo sobre a realidade de Angola e como a experiência de Volta Redonda pode contribuir para que o país consiga iniciar o rastreio do câncer, sendo realizado, inclusive, visando a criação de um programa de formação in loco.

“Os números mais recentes do ‘Prevenir’ mostram o quanto o trabalho de Volta Redonda vem ajudando a população. Já são 1.872 pessoas atendidas pela LAO e 266 foram diagnosticadas com câncer. Aproximadamente metade dos casos detectados está nos estágios iniciais (1 e 2), quando a doença ainda está localizada e não se espalhou para outros órgãos, com probabilidade de cura de quase 100%”, explica Luciana.

Congresso internacional

Antes da ida para o continente africano, Luciana Netto participou nesta semana do ESMO Congress 2025 – evento da Sociedade Europeia de Oncologia realizado em Berlim, Alemanha, reunindo especialistas em oncologia de renome internacional, e onde são apresentados dados de ponta e realizadas discussões sobre os avanços e as direções futuras da investigação e cuidados oncológicos.

“Nesse congresso são divulgados os trabalhos mais recentes em oncologia e em todas as áreas, inclusive em políticas públicas também. Então consegui ouvir um pouco sobre a experiência de como eles fazem na Europa, porque tem muitos países europeus que também têm um sistema público de saúde e considero podemos absorver muita coisa para melhorarmos ainda mais o trabalho desenvolvido em Volta Redonda”, detalha Luciana Netto.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância do programa de rastreio organizado do câncer em Volta Redonda que está beneficiando quem mais precisa e se tornando referência até em outros lugares do mundo.

“Desde quando a LAO foi criada, em 2022, assim como o ‘Prevenir’, tinha certeza que renderia bons frutos. Hoje, além de estarmos salvando vidas em nossa cidade, estamos nos tornando referência até para outros países e contribuindo para que mais vidas sejam salvas pelo mundo. Parabéns a Luciana e toda a sua equipe pelo excelente trabalho”, disse Neto.

‘Prevenir’ – Programa de rastreio organizado do câncer de colo do útero e mama, no qual as pacientes são identificadas nominalmente e convidadas para realizar o exame. O programa envolve programação de metas; encontros mensais com as gerentes das unidades de saúde; valorização da atenção básica e monitoramento contínuo. Após avaliação dos resultados, os que estiverem com alteração são encaminhados para a LAO.

Fotos de divulgação.