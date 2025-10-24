Homem é preso por tentativa de homicídio em festa; Suspeito estava foragido e foi encontrado em Barra do Piraí

Um homem de 30 anos foi preso na tarde de quinta-feira (dia 23), no bairro Matadouro, em Barra do Piraí, durante operação conjunta entre a Polícia Civil da 94ª DP de Piraí e o 10º Batalhão da Polícia Militar, acusado de tentar matar um rapaz de 24 anos durante uma festa no bairro Santa Teresa, em Piraí. O crime aconteceu na madrugada do dia 16 de agosto de 2025, por volta das 3h, após o acusado ter convidado a vítima para sair da festa sob o pretexto de comprar bebidas.

“O rapaz, sem desconfiar, caiu em uma armadilha. O criminoso levou a vítima até uma estrada de terra deserta, na localidade conhecida como Toca do Lobo, e, após estacionar o carro, ordenou que descesse do veículo, perguntou por que o homem estaria olhando para sua mulher, sacou um revólver e atirou à queima-roupa”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

O tiro atingiu a barriga da vítima, que conseguiu correr em direção à mata. Ao fugir, outros disparos foram efetuados e, um deles, atingiu a cabeça de raspão. Mesmo ferido, o jovem conseguiu pedir ajuda a um motorista que passava pela região e foi levado ao Hospital Flávio Leal, em Piraí.

“Iniciamos as buscas logo após o crime, mas o atirador havia fugido da cidade. Determinei a instauração do inquérito e, no final de setembro, concluímos as investigações. Solicitamos a prisão preventiva, que foi deferida pela Vara Única de Piraí há uma semana. Com apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil, o foragido foi rastreado e localizado em Barra do Piraí, onde estava morando e trabalhando desde o crime”, informou o delegado Antonio Furtado.

O homem foi preso por tentativa de homicídio qualificado, crime cometido por motivo fútil, com emprego de arma de fogo e de forma traiçoeira, e pode ser condenado a até 20 anos de prisão. “Ele foi imediatamente trazido para a cela da 94ª DP. Como eu sempre digo: aqui se faz, aqui se paga. Não adianta cometer crimes em Piraí e tentar se esconder, nem mesmo fora da cidade. A prisão é certa!”, declarou o delegado Antonio Furtado.

