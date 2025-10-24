Foragido por estupro de vulnerável é preso na Amaral Peixoto, em Volta Redonda

Agentes da Operação “Segurança Presente” prenderam, nessa quinta-feira (dia 23), um foragido da Justiça por estupro de vulnerável. O homem de 52 anos foi abordado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, após populares desconfiarem de um veículo Citroën Xsara Picasso, ocupado por ele e outro homem.

Durante a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor do carro, pelo crime de estupro de vulnerável. Também foi verificado que o motorista não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a Guarda Municipal foi chamada para aplicar as medidas administrativas cabíveis.

O homem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil (93ª DP), onde o mandado judicial foi confirmado e ele permaneceu preso. Além de estupro de vulnerável, o foragido tinha anotação criminal por assalto a coletivo no município de São Gonçalo, Região Metropolitana do estado. O segundo ocupante do veículo foi liberado após averiguação, pois não havia pendências judiciais.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, valorizou a ação das forças de segurança, destacando também a colaboração da população. “Essa prisão é resultado direto da eficiência da Operação Segurança Presente e da participação da população. É como costumo frisar: ‘Não existe sucesso da segurança pública sem a participação da sociedade’. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos contar com cidadãos de bem, bem orientados e conectados à Segurança Pública, que ajudam a encurtar a distância entre o problema e a solução. Nenhuma tecnologia, programa ou patrulha tem sucesso sem o apoio da população. Parabéns aos envolvidos”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.