Carreta tomba na descida da Serra das Araras e parte da carga de panetones é saqueada

Uma carreta carregada com panetones e chocotones tombou na manhã deste sábado (dia 25), na descida da Serra das Araras, em Piraí. O acidente aconteceu por volta das 8h, no km 229 da pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, colidiu na mureta lateral e acabou tombando. Parte da carga foi saqueada por populares.

Equipes da PRF estiveram na ocorrência para controlar o trânsito e garantir a segurança da via. A pista ficou parcialmente interditada, o que causou congestionamento na região durante a manhã.

Felizmente, ninguém ficou ferido.

Foto: Divulgação/PRF