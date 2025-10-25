Homem é preso acusado de agredir e tentar enforcar companheira em BM; filha presenciou as agressões

Um homem de 54 anos foi preso neste sábado (dia 25) acusado de agredir e tentar enforcar a companheira, de 52 anos, no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou aos agentes ter sido enforcada e agredida fisicamente dentro de casa, na presença da filha do casal, de 23 anos, que testemunhou o episódio. A Polícia Militar foi acionada pela Sala de Operações para prestar apoio à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que conduziu a prisão.

A mulher foi levada ao Instituto Médico-Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda, onde o exame de corpo de delito confirmou as lesões. O homem foi autuado em flagrante pelo artigo 129 do Código Penal, combinado com a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e permanece preso à disposição da Justiça.