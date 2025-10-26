Desaparecimentos de idosos crescem no Sul Fluminense e expõem drama vivido pela família de professor da UFRJ

O desaparecimento do professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Antônio Petraglia, de 70 anos, comove o país e traz à tona uma preocupação crescente: o sumiço de idosos diagnosticados com Alzheimer. Antônio saiu de casa no último dia 12 de outubro para fazer uma caminhada na trilha do Morro da Urca, no Rio de Janeiro, e não foi mais visto.

Diagnosticado com Alzheimer, ele costumava realizar caminhadas monitoradas pela família, que acompanhava seu trajeto em tempo real por meio de um dispositivo de rastreamento, cujo sinal foi perdido na tarde do desaparecimento. Desde então, o Corpo de Bombeiros realiza buscas diárias com apoio de cães farejadores, aeronaves, botes infláveis, quadriciclos, drones com câmera térmica e sonares, numa operação de grande porte que já dura quase duas semanas.

Enquanto o caso mobiliza as forças de segurança da capital, Barra Mansa também enfrenta um drama semelhante. João Roberto Teodoro, de 65 anos, morador do bairro Nove de Abril, está desaparecido desde o dia 8 de outubro. Assim como Antônio, João Roberto tem Alzheimer e é deficiente auditivo, o que aumenta a preocupação dos familiares. O desaparecimento foi registrado na 90ª DP no dia 13, e as buscas continuam com o apoio de parentes e voluntários.

Crescimento expressivo dos desaparecimentos

A angústia das famílias de Antônio e João Roberto é compartilhada por milhares de brasileiros. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), Volta Redonda registrou 99 desaparecimentos em 2024, sendo 15 deles de idosos, quase o dobro dos casos de 2023, quando foram registrados oito. Esse é o maior número desde 2014.

Entre as vítimas do último ano, dez estavam na faixa dos 60 aos 69 anos (caso de João Roberto) e cinco tinham entre 70 e 79 anos (faixa etária de Antônio). A maioria é do sexo masculino.

Em Barra Mansa, o ISP registrou 45 desaparecimentos em 2024, dos quais três eram idosos. Todos os casos também envolveram homens.

Tecnologia ajuda a localizar desaparecidos

Tanto Volta Redonda quanto Barra Mansa investiram recentemente em sistemas de reconhecimento facial, que vêm contribuindo para localizar pessoas desaparecidas e combater crimes. Na Cidade do Aço, o sistema entrou em operação em novembro de 2024 e, desde então, 15 pessoas foram localizadas. Segundo uma fonte da secretaria municipal de Ordem Pública (Semop), a maioria dos casos envolvendo idosos é solucionada rapidamente.

“Muitas vezes eles são encontrados desorientados em comércios ou nas proximidades de casa, antes mesmo de o desaparecimento ser formalizado”, disse o servidor.

O sistema de reconhecimento facial opera em integração com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). As imagens captadas por mais de duas mil câmeras são cruzadas com bancos de dados da Polícia Civil, emitindo alertas automáticos às equipes em campo.

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro, destaca a importância da tecnologia: “O reconhecimento facial já se mostrou um aliado essencial no trabalho das forças de segurança. Estamos investindo em tecnologia para ampliar a capacidade de resposta e aumentar a sensação de segurança da população.”

O prefeito Neto (PP) também ressaltou os resultados: “Não se trata apenas de localizar criminosos ou ajudar famílias a reencontrarem seus entes queridos, mas de oferecer tranquilidade e segurança para todos. Volta Redonda tem sido um exemplo para o estado.”

Em Barra Mansa, segundo o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, o sistema entrou em operação em fevereiro de 2025 e já ajudou a localizar dois idosos desaparecidos. “Temos seis câmeras de reconhecimento facial instaladas em pontos de maior movimento da cidade”, informou.

Especialista explica por que pessoas com Alzheimer se perdem

O neurologista Elder Machado Sarmento, professor do curso de Medicina do UniFOA, explica que o Alzheimer provoca alterações estruturais e funcionais no cérebro que afetam diretamente a memória e o senso de localização.

“O Alzheimer é uma doença cerebral neurodegenerativa. Há uma perda progressiva de neurônios, e isso compromete funções fundamentais, como a memória e a orientação espacial. O paciente pode estar em um local que sempre frequentou e, ainda assim, não reconhecer o caminho de volta para casa”, afirma Elder.

Segundo o médico, há dois fatores principais que explicam por que essas pessoas se perdem: “O primeiro é a perda de memória recente, que faz com que o idoso esqueça rapidamente o trajeto percorrido. O segundo é a alteração no sistema cerebral de orientação espacial, uma função que nos permite saber onde estamos e como retornar a um ponto de referência.”

O neurologista alerta que o avanço da doença torna a desorientação cada vez mais intensa: “Nos estágios mais avançados, o paciente pode não reconhecer a própria casa ou familiares. Por isso, é fundamental que ele nunca saia desacompanhado. O risco de se perder é real, e muitas vezes ele não tem capacidade de pedir ajuda ou dizer onde mora.”

Elder também orienta o uso de tecnologias de monitoramento e identificação pessoal. “Existem pulseiras e colares com identificação, além de relógios inteligentes e rastreadores portáteis que mostram a localização em tempo real. Um simples dispositivo pode fazer toda a diferença na hora de reencontrar alguém que se perdeu”, destaca.

O especialista reforça ainda a importância da prevenção e do cuidado contínuo. “O Alzheimer exige vigilância constante. O ideal é que o idoso tenha sempre rotinas fixas, ambientes seguros e acompanhamento de perto. A perda de autonomia é difícil para a família e para o paciente, mas medidas simples podem evitar situações trágicas”, concluiu.

Polícia orienta registro imediato

A Polícia Civil reforça que, em casos de desaparecimento, o boletim de ocorrência deve ser feito imediatamente, sem necessidade de esperar 24 horas. Quanto antes o registro for feito, maiores são as chances de localização.

Enquanto isso, as famílias de Antônio Petraglia e João Roberto Teodoro seguem em vigília e com esperança. Ambas pedem que qualquer informação seja comunicada às autoridades locais ou ao número 190.