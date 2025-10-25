Voltaço é superado pelo Coritiba no Raulino de Oliveira

O Volta Redonda FC recebeu o Coritiba neste sábado (dia 25), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e foi superado pelo placar de 1 a 0.

A equipe da casa criou boas jogadas e oportunidades de gol, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

Wallisson marcou o gol da vitória do Coritiba.

Público e renda

Público presente: 2.701

Público pagante: 2.201

Renda: R$ 56.050,00

Próximo jogo

Na próxima rodada, a equipe receberá o Botafogo-SP no dia 3, às 21h30, novamente no Raulino de Oliveira.

Foto: Anderson Mendes – COMKT/ VRFC