Mulher cai de moto na Dutra após vestido se enroscar na roda

Uma mulher ficou ferida na manhã domingo (dia 26) depois de cair de uma motocicleta na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende. O acidente aconteceu por volta das 8h45, no km 311 da pista sentido São Paulo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o vestido que a passageira usava se enroscou na roda traseira da moto, provocando um tranco e fazendo com que ela fosse arremessada para a pista. O condutor conseguiu manter o controle do veículo, mas a mulher caiu sobre a faixa de rolamento.

Motoristas que vinham logo atrás reduziram a velocidade e desviaram para evitar o atropelamento. Alguns chegaram a parar seus veículos para prestar socorro até a chegada das equipes de resgate.

A vítima foi atendida por profissionais da concessionária RioSP e levada para o Hospital de Emergência de Resende. O condutor da motocicleta não se feriu.

Durante o atendimento, o trânsito ficou lento no trecho, o que acabou contribuindo para outro acidente envolvendo carretas, registrado poucos minutos depois no mesmo ponto da rodovia.

Foto: Divulgação/PRF