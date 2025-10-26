Caminhoneiro fica ferido após colisão entre carretas na Dutra, em Resende

Um caminhoneiro ficou ferido em um acidente envolvendo três veículos de carga na manhã deste domingo (dia 26), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A colisão aconteceu no km 311, durante a lentidão provocada por outro acidente, ocorrido momentos antes, no mesmo ponto da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de outra que havia parado no acostamento para prestar apoio à vítima de um acidente com motocicleta. Em seguida, atingiu também um caminhão que seguia lentamente pela faixa da direita.

O motorista da carreta que provocou a batida ficou preso às ferragens e foi socorrido por equipes da concessionária RioSP e do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende.

A pista chegou a ser totalmente interditada para o resgate, com o tráfego sendo desviado pela pista auxiliar da Dutra.