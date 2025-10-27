Estudante de enfermagem desaparece em Volta Redonda e família pede ajuda para encontrá-lo

A família de Wesley dos Santos Silva Henrique, de 30 anos, está à procura do rapaz, desaparecido desde a noite do dia 21 de outubro, em Volta Redonda. Morador do bairro Belo Horizonte, Wesley foi visto pela última vez por volta das 22h, após sair do curso de enfermagem que frequenta na Cruz Vermelha, em Barra Mansa.

De acordo com os familiares, Wesley trabalha em uma farmácia de manipulação e também como mototáxi por aplicativo para complementar renda. Ele é pai de um menino de 6 anos de idade. Desesperada por notícias, a mãe do rapaz, Rosilene dos Santos Silva, relata que amanhã completará uma semana do desaparecimento, sem que haja informações concretas sobre o paradeiro do filho.

Rosilene também destacou os planos do rapaz: “Em 2026 ele ia fazer faculdade de medicina, meu esposo, que é padrasto, formou no exterior, e nós estávamos programando para ele ir também. Por isso trabalhava bastante, para quitar contas”.

No momento em que foi visto pela última vez, Wesley vestia calça e tênis brancos e casaco preto. Um boletim de ocorrência já foi registrado e a Polícia Civil de Volta Redonda investiga o caso.

A família pede que qualquer informação sobre Wesley seja comunicada à Polícia Militar pelo telefone 190, ou à Polícia Civil, pelo número (24) 98833-8163. Também é possível entrar em contato diretamente com os familiares pelo (24) 99267-9548.

Foto enviada pela família