Carro atinge bovinos na BR-393, em Barra do Piraí; PRF alerta para atenção na via

Na madrugada desta segunda-feira (dia 27), um carro colidiu com três bovinos na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 00h15 entre os quilômetros 269 e 265. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência pode ter envolvido posteriormente um caminhão.

Apesar da gravidade do acidente, o casal que dirigia o automóvel não se feriu. A ocorrência se estendeu durante praticamente toda a madrugada, com a PRF cuidando da segurança do local, atendendo os animais feridos e retirando outros da pista. Até por volta das 9h, uma faixa no km 269 permanecia interditada devido à presença de um boi ferido.

A PRF alerta que essa região tem apresentado com frequência animais soltos na rodovia, incluindo bovinos e equinos em outros pontos, como nos km 254, 257 e 278. A corporação reforça a importância da atenção redobrada e da redução de velocidade ao transitar por esses trechos.

Foto: Divulgação/PRF