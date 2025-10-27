Influenciador Vittor Fernando e ator Gabriel Fuentes são baleados em tentativa de assalto em Itatiaia

O influenciador digital Vittor Fernando e o ator Gabriel Fuentes foram baleados durante uma tentativa de assalto na madrugada da última sexta-feira (dia 24), em Itatiaia. O caso, que só veio a público nesta segunda-feira (dia 27), foi divulgado nas redes sociais do casal.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estavam em um carro na Rua das Laranjeiras, no bairro Penedo, quando pararam em um posto de combustíveis para lanchar. Nesse momento, um homem se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o veículo. Em seguida, o agressor reapareceu em uma rua próxima e voltou a atirar.

Um dos rapazes foi atingido de raspão, enquanto o outro sofreu ferimento na perna. Mesmo feridos, eles conseguiram dirigir até um posto na Rodovia Presidente Dutra, já no município de Queluz (SP), onde pediram ajuda a populares. Policiais rodoviários federais e militares foram acionados e socorreram as vítimas para um pronto-socorro municipal.

A delegacia de Queluz registrou a ocorrência e encaminhou o caso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável por investigar o crime. O carro em que estavam foi apreendido para perícia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Em nota publicada nas redes sociais, Vittor e Gabriel agradeceram o apoio dos fãs e afirmaram estar fora de perigo. “Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se em recuperação, sob acompanhamento médico. Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito neste momento delicado”, diz o comunicado divulgado pela assessoria.

Vittor Fernando, conhecido por seus vídeos de humor nas redes sociais, soma mais de 11 milhões de seguidores no TikTok e 5 milhões no Instagram. Já Gabriel Fuentes ganhou destaque na TV Globo em produções como “Malhação: Vidas Brasileiras”, “Nos Tempos do Imperador” e “Dona de Mim”.

Os dois, que estão juntos desde o início deste ano, afirmaram que devem se pronunciar em breve sobre o caso.

Foto: Reprodução/Instagram