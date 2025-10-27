PRF confirma 16 feridos em acidente com ônibus de torcedores do Flamengo na Dutra; motorista ainda não foi identificado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que 16 pessoas ficaram feridas no acidente com o ônibus que transportava torcedores do Flamengo, ocorrido na tarde desta segunda-feira (dia 27) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O veículo tombou no km 282, na pista sentido São Paulo.

Segundo a PRF, o número de vítimas foi apurado pela equipe responsável pelo Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), documento oficial utilizado para o registro de acidentes. O órgão informou que qualquer informação diferente desta é especulação e que o atendimento segue sendo realizado no local. Caso novas vítimas sejam identificadas, a atualização será feita oficialmente.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do ônibus não foi identificado até o momento, nem entre os feridos, nem entre os ilesos. O responsável pela empresa dona do veículo está a caminho da delegacia de Barra Mansa, onde o caso é registrado, para fornecer informações sobre o condutor.

Apesar do balanço oficial da PRF apontar 16 feridos, a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa informou que 25 pacientes deram entrada na unidade, sendo cinco em estado grave.

O ônibus transportava 46 torcedores rubro-negros que viajavam do Rio de Janeiro para Buenos Aires, onde o Flamengo enfrenta o Racing, na quarta-feira (dia 29), pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores.

Após um período de interdição total no sentido São Paulo e parcial no sentido Rio, o trânsito foi liberado por volta das 18h35.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF