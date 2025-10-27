Motorista embriagada e com CNH vencida é flagrada dirigindo pela contramão em Volta Redonda

O uso da tecnologia em Volta Redonda voltou a mostrar resultados positivos na segurança pública neste fim de semana. Na madrugada de sábado (dia 25), por volta das 4h20, um Honda Civic com placa de Barbacena (MG) foi interceptado pela Polícia Militar após trafegar na contramão pela Rua Gustavo Lira e Avenida Nelson Gonçalves, no Centro da cidade.

O Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) flagrou o momento em que o veículo seguia na direção oposta, permitindo o acionamento imediato das equipes da Polícia Militar, que realizaram a abordagem de forma rápida e segura.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que a condutora apresentava sinais de embriaguez, além de estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. O veículo também possuía pendências na documentação. A mulher foi encaminhada a delegacia para as medidas cabíveis.

Diante das irregularidades, o veículo foi apreendido e removido ao depósito público pela Guarda Municipal, conforme prevê a legislação de trânsito.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do uso da tecnologia como aliada das forças de segurança.

“Volta Redonda foi pioneira com o uso da tecnologia nas ações da segurança pública e temos avançado. Parabenizo aos agentes do Ciosp, da Polícia Militar e Guarda Municipal por terem agido de forma rápida e precisa, evitando assim uma tragédia. A nossa missão é preservar vidas, e isso se faz com presença, tecnologia e cumprimento da lei”, disse Coronel Henrique.

Imagem: Divulgação/Semop