Voltaço realiza campanha “Laços de Amor” em apoio a mulheres com câncer

O Voltaço promoveu, no sábado (dia 25), antes e durante a partida contra o Coritiba, a campanha Laços de Amor. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação Laços de Amor, localizada em Volta Redonda, teve como objetivo dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pela instituição, que apoia mulheres em tratamento contra o câncer.

Algumas das mulheres assistidas pela associação entraram em campo com os jogadores, que vestiram camisas do clube na cor rosa. A Jaguatirica, mascote do time, também estava vestida com um uniforme da mesma cor.

O clube, por meio de seu Departamento de Comunicação e Marketing, distribuiu no Estádio Raulino de Oliveira adesivos e laços rosas relacionados à campanha.

Funcionários e membros da comissão técnica do Esquadrão de Aço também aderiram à ação, utilizando laços e adesivos em seus uniformes.

O gerente de Comunicação e Marketing do Voltaço, Mateus Soares, destacou a importância da iniciativa e afirmou que o clube está engajado no apoio à associação.

“A Associação Laços de Amor realiza um belíssimo e humanizado trabalho de apoio às mulheres da nossa região que estão em tratamento contra o câncer, levando esperança e colaborando para a melhoria da autoestima delas. O futebol é uma enorme plataforma de divulgação, e nós, do Volta Redonda FC, fazemos questão de apoiar e, de alguma forma, ampliar a visibilidade das ações da Associação que beneficiam essas pessoas”, disse o gerente.

Foto: Anderson Mendes