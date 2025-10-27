Ônibus com torcedores do Flamengo tomba, interdita Dutra e deixa múltiplas vítimas em Barra Mansa

Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo do Rio de Janeiro para Buenos Aires tombou na tarde desta segunda-feira (dia 27) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu na altura do km 282 da pista sentido São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 16 passageiros ficaram feridos, sendo três em estado grave. O veículo transportava 46 pessoas no total.

De acordo com a concessionária RioSP, responsável pela rodovia, a pista expressa no sentido São Paulo está totalmente interditada, com congestionamento entre os quilômetros 279 e 281, enquanto o sentido Rio opera com interdição parcial. Equipes de resgate, bombeiros e socorro médico foram acionadas e atuam no local.

O grupo de torcedores viajava com destino a Buenos Aires para acompanhar o Flamengo no jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores, contra o Racing, marcado para esta quarta-feira (dia 29), às 21h30, no estádio El Cilindro.

Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente. A orientação aos motoristas é para que evitem o trecho e busquem rotas alternativas.

Foto: Divulgação/PRF